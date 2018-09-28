Engelsiz Hobi Kursları başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hobi Kursları'nda yeni dönem için 400 engelli kayıt yaptırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Gelişim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Hobi Kursları'nda yeni dönem kayıtları sona erdi. 20 branşın yer alacağı Engelsiz Hobi Kurslarına 400 kursiyer kayıt yaptırdı. Eğitimler ise 1 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Yeni dönem hakkında açıklamalarda bulunan Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nurcan İris, “Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak her geçen gün büyüyen bir aileyiz. Geçtiğimiz dönem 320 kursiyerimiz vardı. Bu dönem ise kurslarımıza 400 engelli vatandaşımız kayıt yaptırdı. Engelsiz Hobi Kurslarımızda engelli vatandaşlarımızın vakitlerini faydalı bir şekilde geçirmelerini, sosyal hayata tutunmaları için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Günlük yaşantılarına kolaylıklar sağlayacak bilgiler paylaşıyoruz” dedi.

İris, “Yeni dönemimizde akıl oyunları, mutfak, resim, okuma-yazma, ahşap boyama, becerikli eller, tasarım, müzik-koro, mozaik taş yapımı, takı tasarım, seramik, geri dönüşüm atölyesi, halk dansları, kağıt rölyef, görgü kuralları, pul taşı yapımı, bağlama, görsel sanatlar, ev ürünleri tasarımı, hayat güvenliği atölyesi gibi farklı başlıklarda eğitimlerimiz olacak. Kurslarımıza kayıt yaptıran tüm kursiyerlerimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.