Engelsiz Hobi Kursları'nda eğitimler devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Gelişim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren engelsiz hobi kurslarında eğitimler devam ediyor. Farklı branşlarda eğitim gören özel çocuklar Halk Oyunları, Ahşap Boyama, Mozaik, Takı Tasarım ve Resim gibi derslerde hem eğleniyor hem de öğreniyor. Herkesin el becerilerini geliştirebileceği ürünleri tasarladıklarını belirten Takı Tasarım ve Resim dersi eğitmeni Aygül Çelik, “Çocukların buraya her geldiklerinde aile ortamını aile sıcaklığını kendilerini ait hissettiklerini görmek istiyorduk. Biz bu sıcaklığı yakalamışız ki hala devam etmekteyiz. Sevgi dolu ortamda insan her şeyi öğrenir. Burada çocuklar paylaşmayı, paylaşırken sosyalleşmeyi öğreniyorlar. Bizlerde keyif aldıkları ve huzur buldukları bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.