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Engelsiz Hobi Kurslarında kayıtlar başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hobi Kurslarında kayıtlar başladı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Gelişim Merkezleri (SGM) bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Hobi Kursları'nda yeni dönem kayıtları başladı. 28 Eylül Perşembe günü sona erecek kayıtlara tüm engelsiz yürekleri davet eden Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nurcan İris, 1 Ekim Pazartesi günü eğitimlere başlayacaklarını duyurdu.


Nurcan İris, “Engelsiz Hobi Kurslarımızda engelli kardeşlerimizin vakitlerini faydalı bir şekilde geçirmelerini, sosyal hayata tutunmaları için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Günlük yaşantılarına kolaylıklar sağlayacak bilgiler paylaşıyoruz. Yeni dönemimizde akıl oyunları, mutfak, resim, okuma-yazma, ahşap boyama, becerikli eller, tasarım, müzik-koro, mozaik taş yapımı, takı tasarım, seramik, geri dönüşüm atölyesi, halk dansları, kağıt rölyef, görgü kuralları, pul taşı yapımı, bağlama, görsel sanatlar, ev ürünleri tasarımı, hayat güvenliği atölyesi gibi farklı başlıklarda eğitimlerimiz olacak. Engelsiz Hobi Kursları ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız da 444 40 54 (3780-3737) nolu telefonları arayabilirler” dedi.

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