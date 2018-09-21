Engelsiz Hobi Kurslarında kayıtlar başlıyor

Sakarya Büyükşehir Sosyal Gelişim Merkezi Engelsiz Hobi Kursları'nda yeni dönem kayıtları başlıyor. 28 Eylül Perşembe gününe kadar devam edecek kayıtların ardından ilk ders zili 1 Ekim Pazartesi günü çalacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Gelişim Merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Hobi Kursları'nda yeni dönem kayıtları başlıyor. 24 Eylül Pazartesi günü başlayacak kayıtların 28 Eylül Perşembe günü sona ereceğini ifade eden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, tüm engelsiz yürekleri Sosyal Gelişim Merkezleri ile tanışmaya davet etti. Kayıtlarla ilgili bilgiler veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, “Engelsiz Hobi Kurslarımızda kayıtlarımız 24 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni dönemde de çeşitli branşlarda nitelikli eğitimlerimiz kardeşlerimizin hizmetinde olacak. 28 Eylül Perşembe günü kayıtlarımız tamamlanacak ve 1 Ekim Pazartesi günü itibariyle de kurslarımız başlayacak. Tüm Sosyal Gelişim Merkezlerimizde kurslarımıza kayıtları alacağız. İnşallah dönem boyunca da sosyal etkinliklerimiz, gezilerimiz devam edecek. Tüm engelli kardeşlerimizi merkezlerimizle tanışmaya, Engelsiz Hobi Kurslarımıza bekliyoruz” dedi.

Davut Yüce, “Engelsiz Hobi Kurslarımızı engelli kardeşlerimizin sosyal hayata tutunmaları adına çok önemsiyoruz. Burada aldıkları eğitimler günlük yaşantılarında da işlerini kolaylaştırıyor. İnşallah bu dönem akıl oyunları, mutfak, resim, okuma-yazma, ahşap boyama, becerikli eller, tasarım, müzik-koro, mozaik taş yapımı, takı tasarım, seramik, geri dönüşüm atölyesi, halk dansları, kağıt rölyef, görgü kuralları, pul taşı yapımı, bağlama, görsel sanatlar, ev ürünleri tasarımı, hayat güvenliği atölyesi gibi farklı başlıklarda eğitimlerimiz olacak. Bu anlamda Engelsiz Hobi Kursları ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız da 444 40 54 (3780-3737) no'lu telefonları arayabilirler” diye konuştu.