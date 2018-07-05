Engelsiz ürünler Kırkpınar Sanat Festivali’nde satışa sunuldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca SGM’de eğitim gören Engelsiz Hobi Kursu öğrencileri tarafından yıl boyunca yapılan el emeği eserler Kırkpınar’da düzenlenen Sanat Festivali’nde satışa sunuldu. Sapanca Belediyesi’nin tahsis ettiği standta engelsiz yüreklerin el emeği eserlerini ziyaretçilerle buluşturduklarını belirten Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nurcan İris, öğrencilerinin ürün satışlarından elde ettikleri gelirlerle de aile bütçesine katkıda bulunduklarını söyledi.

Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nurcan İris yaptığı açıklamada, “Henüz ilk yılı tamamlanan Engelsiz Hobi Kursu öğrencilerimizin el emeği eserleriyle böyle bir çalışmada yer almasından büyük bir gurur duyduk. Yıl boyunca kendi el emekleriyle ürettikleri ürünleri Kırkpınar Sanat Festivali’nde satışa sunarak aile bütçelerine de katkılar sunmuş oluyorlar. Bu güzel eserleri görmek, standımızı ziyaret etmek isteyen herkesi Kırkpınar Sanat Festivali’ne davet ediyoruz” dedi.