Engelsiz Yaşam Merkezi kapılarını açıyor

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa çalışmalarının tamamlandığı Engelsiz Yaşam Merkezi, 9 Mayıs Çarşamba günü açılıyor. Yenigün Mahallesi’nde bulunan bin metrekarelik alanda hayata geçirilen ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, sosyal belediyecilik alanında hayata geçirilen önemli bir çalışma olarak görülüyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Merkezin içerisinde spor salonu, eğitmen sınıfları, sosyal çalışmacı odaları, yemekhane, mutfak ve dinlenme odaları yer alıyor. Merkezde; çocuk gelişimciler, psikologlar ve fizyoterapistler eşliğinde engellilere yönelik eğitimler sunulacak. 0-20 yaş grubundaki engellilere dönük eğitimlerin yanında engelli vatandaşların aileleri çocuklarını bu merkeze gönül rahatlığıyla bırakarak; kendi sosyal hayatlarına vakit ayırabilecek” denildi.