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Engelsiz yürekler Ormanya'yı gezdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hobi Kursu öğrencileri Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret ederek, keyifli bir gün geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hobi Kursu öğrencileri Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret ederek, keyifli bir gün geçirdi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Engelsiz Hobi Kursları öğrencilerine yönelik olarak Ormanya Doğal Yaşam Parkı gezisi gerçekleştirildi. Hayvanat bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakitler geçiren hobi kursu öğrencileri, hayvan dostlarını elleriyle besledi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce'nin de yer aldığı gezide; engelli öğrenciler ve aileleri de yer aldı.


Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gerçekleştirilen ziyaretin ardından konuşan Davut Yüce, “Engelli öğrencilerimize yönelik hobi kurslarımız devam ediyor. Kurslarımızın haricinde düzenlediğimiz etkinliklerde öğrencilerimiz keyifli vakit geçirmelerine olanak sunan gezi çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda son olarak Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret ettik. Engelli öğrencilerimiz ve aileleri hem güzel havada piknik yaptılar hem de hayvanat bahçesinde birbirinden farklı birçok canlıyı yakından görmüş oldular. Engelli öğrencilerimize ve ailelerine yönelik sosyal aktivite çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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