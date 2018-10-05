Engelsiz yüreklerden anlamlı etkinlik

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hobi Kursu öğrencileri 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde nedeniyle sokak hayvanları için sokaklara mama kapları yerleştirdiler.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Engelsiz Hobi Kursları öğrencileri 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Engelsiz yürekler ellerindeki mama kaplarını sokaklarda uygun yerlere bırakırken; ayrıca gördükleri sokak hayvanlarını da beslemeyi ihmal etmediler. Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nurcan İris, “Hayatımızın bir parçası olan hayvan dostlarımızın sevgimizle ve yardımlarımızla yanlarında olmak hepimizin görevi. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde Engelsiz Hobi Kursu öğrencilerimiz sokak hayvanlarını beslediler. Öğrencilerimizi gerçekleştirdikleri anlamlı etkinlikten dolayı kutluyorum. Engelsiz Hobi Kursları olarak can dostlarımızın her zaman yanındayız” dedi.