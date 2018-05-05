Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi’nin temel atma töreni gerçekleşti

Tekeler Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi arkasında 20 hektarlık arazide gerçekleştirilen törende Vali İrfan Balkanlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, AK Parti Milletvekili Aday Adayları, ilçe belediye başkanları, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, MÜSİAD Başkanı Yaşar Coşkun, oda başkanları, Siyahkalem Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Özdemir, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları ile çok sayıda davetli yer aldı.

“Enerji ve organik gübre üreteceğiz”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, “Nüfus artışı ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle doğal kaynaklarımız her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi olarak SEKAY projesini hayata geçirme kararı aldık. Tesisimiz sayesinde atıkları geri kazanacağız, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji ve organik gübre üreteceğiz. Azaltılacak karbon emisyonu ve geri kazanılan atık kâğıtlar sayesinde yıllık 100 bin ağaç dikimine eş değer katkı sağlanacak. Bu tesisi sayesinde yılda 30 bin ton organik gübre üretilecek” ifadelerini kullandı.

“Çevre konusunda hassasız”

Sakarya’nın en büyük çevre projesinin temelini atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Toçoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimize ilişkin hizmetleri yürütürken bazı prensiplere ve ilkelere oldukça önem veriyoruz. Yaşanılabilirlik, Bütüncül yaklaşım, zarar vermeme, ekoloji, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, yenilenebilirlik ve doğal kaynakların korunması. Büyükşehir olarak; özellikle çevre konusundaki hassasiyetimizi her platformda yüksek sesle dile getiriyoruz. Çevreyi korumanın, insani bir yükümlülük olduğunun farkındayız. Bu anlayış çerçevesinde; Büyükşehir Belediyesi olarak, çevre konusunda adeta seferber olmuş durumdayız. İnşa ettiğimiz kanalizasyon hatları ve atıksu arıtma tesisleriyle; Sakarya Nehri’ni, Karadeniz’i ve Sapanca Gölü’nü kirlenmekten kurtardık. Bitkisel atık yağlarını; atık motor yağlarını; elektronik atıkları ve atık pilleri toplayarak çevreyi korumaya devam ediyoruz. Çevreye yönelik önemli yatırımlarımızdan biri olan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi ile; hastalığa yol açan mikroorganizmaları bünyesinde barındıran tıbbi atıkları; sorun olmaktan çıkardık. SASKİ bünyesinde HES inşa ederek kendi enerjimizi üretmeye başlamıştık. Bugün SEKAY’la kendi enerjimizi üretmeye devam edeceğiz” dedi.

“Tesis ile değerlendirilmeyen atık kalmayacak”

Başkan Toçoğlu sözlerinin devamında, “20 hektarlık alan üzerinde hayat bulacak olan Entegre Katı Atık Yönetim Tesisimizde; ilimizde oluşan atıkları değerlendirerek; yenilenebilir enerji üreteceğiz; organik gübre elde edeceğiz ve karbon emisyonunu azaltacağız. Proje kapsamında, biri Kuzeyde; biri Güneyde; biri de şehrimizin Doğusunda olmak üzere üç adet Aktarma İstasyonu kuracağız. Tesis faaliyete geçtiğinde; İnşallah, Sakarya ili sınırlarında toplanmayan ve değerlendirilmeyen atık kalmayacak. Geçmişte çöp dağlarını, çöp patlamalarını konuşuyorduk, şimdi çöpten enerjiyi konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sıklıkla gündeme getirdiği şekliyle yeni bir Türkiye anlayışıyla hareket ediyoruz. Bizim için yeni Türkiye, istikrar demek, güven demek. Yerel yönetimler ışığında ise Yeni Türkiye, tükettiğini de üretmek demek. Bizim için Yeni Türkiye; betona karşı yeşilden, yüksek katlara karşı yatay mimariden, gürültüye karşı sakinlikten yana olmaktır. Doğadan, yayladan, denizden, topraktan, insanlıktan, bahçeden, parktan, merhametten, halka hesap vermekten, şeffaflıktan yana olmaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz. Evsel atıklarımızdan, çöpten şehrin enerjisini üreteceğiz. Yatay mimariden yana olup çocuklarımızın bugününü ve geleceğini koruyacağız” ifadelerini kullandı.

"Çöp patlamasından insanlarımızı kaybettik”

Vali İrfan Balkanlıoğlu ise yaptığı açıklamada, “Dünya bir nizam üzerine kurulmuştur. Hiçbir eksiklik yoktur. Önemli olan insanın bunu görmesi. Tabiata sahip çıkmalıyız. Doğaya zarar vermemeliyiz. Belediye başkanımızı bu çalışmasından ötürü tebrik ediyorum. Çok önemli bir tesis hayata geçiriliyor. Allah her şeyi denge üzerine yaratmış. Hiçbir şey yok olmuyor. Bugün çöpten enerji ve gübre üretmeye başlıyoruz. Yap işlet devret modeliyle yapılması da ayrıca çok önemli. Bu da çok değerli. Geçmişte çöp dağları patlamış insanlarımız ölmüştü. Bugün geldiğimiz nokta çok değerli” diye konuştu.