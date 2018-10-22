Erenler Belediyesi bozulan yolları onarmaya devam ediyor

Erenler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde sürdürülen yol bakım ve onarım çalışmaları ile cadde ve sokaklar kışa hazırlanıyor. Cadde ve sokakların bakım onarımı kapsamında Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ)'nin çalışma yaptığı yerlerde parke tamirat çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri Hacıoğlu Mahallesi ve Yeni Mahalle'de kilitli parke döşeme yol düzenleme ve tamirat çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yol düzenleme ve tamirat çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren bölge esnafı ve mahalleli, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'e kış mevsimine girmeden önce yolda ki çalışmaların tamamlanıyor olmasından dolayı teşekkür ettiler. Ekiplerin, kışa hazırlık kapsamında ilçe genelinde ihtiyaç görülen cadde ve sokaklarda kilitli parke ve bordür çalışmaları bakım ve onarımına devam edeceği öğrenildi.