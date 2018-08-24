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24 Ağustos 2018 13:59

Erenler Çaybaşı Yeniköy Mahallesi yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Erenler’e bağlı Çaybaşı Yeniköy Mahallesi’nde 3 bin 200 metre uzunluğundaki arteri yeni yüzüne kavuşturdu.

Erenler Çaybaşı Yeniköy Mahallesi yenilendi

24 Ağustos 2018 13:59


Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla şehir merkezi ve 16 ilçede başlatılan asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin farklı bölgelerinde devam eden çalışmalar kapsamında Erenler Çaybaşı Yeniköy Mahallesinde asfalt çalışmaları tamamlandı. 3 bin 200 metre uzunluğundaki artere 4 bin ton sıcak asfalt dökülerek arter yenilendi. Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler veren Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, “Şehrimizin tamamında belirlediğimiz program dahilinde asfalt çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Erenler Çaybaşı Yeniköy Mahallemizde 3 bin 200 metre uzunluğundaki arterimizi yeniledik. 4 bin ton asfalt kullandığımız arterin daha konforlu ve kullanışlı hale gelmesini sağladık. Çaybaşı Yeniköy Mahallemize, hemşehrilerimize hayırlı olsun. İnşallah asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek.” ifadelerine yer verdi.




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