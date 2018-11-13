Erenler' hurda araç temizliği aralıksız devam ediyor

Erenler Belediyesi Zabıta ekipleri ile Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan hurda araç temizliği aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Atatürk Sanayi Sitesinin arkasında yer alan otoparkta çürümeye terk edilen ve atıl vaziyette duran hurda araçlar otoparktan kaldırıldı. Esnaflar ve mahalle sakinlerinin şikayetleri doğrultusunda yapılan çalışmalarda hurda araçların kaldırılması için sahiplerine gerekli yasal uyarıların yapıldığını belirten Zabıta Müdürlüğü yetkilileri uyarıların dikkate alınmaması üzerine hurda araçların kaldırıldığını belirttiler.

Çürümüş, kullanılmaz hale gelmiş araçları, kötü görüntü oluşturmalarının dışında vatandaşın huzurunu bozacak kullanımlara da adres teşkil ettiğini dile getiren yetkililer, “Amacımız sanayi esnafına ve mahalle sakinlerimize daha iyi bir hizmet verebilmek. Hızla gelişmekte olan İlçemizin her bölgesinde görüntü kirliliği yaratan unsurların temizlenmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.