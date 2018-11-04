Erenler Trafik Park'ta öğrenciler hem öğrendi hem de eğlendi

Erenler Belediyesi tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Trafik Eğitim Parkı neredeyse her gün onlarca öğrenciye ev sahipliği yapıyor. İlçe dahil olmak üzere diğer ilçelerden gelen öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği Trafik Eğitim Parkının bu hafta ki konukları Geyve Kazımpaşa İlkokul öğrencileri oldu. Minik öğrenciler Trafik Park Eğitim salonunda gördükleri derste teorik bilgiler edinirken uygulamalı eğitim pistlerinde de ilk sürüş heyecanını yaşadı. Trafik Parkında Trafik eğitimini eğlenerek öğrenen minik öğrenciler park alanı içerisinde yer alan trambolinle de doyasıya eğlendi.

Adeta bir okul görevi gören Trafik Eğitim Parkında minik öğrencilere önce sınıfta trafik kurallarıyla ilgili bilgiler verilerek trafik kurallarının anlatıldığı çizgi film izletildi. Trafikte kurallı ve güvenli sürüş tekniklerini öğrenen minik öğrenciler dönel ve sinyalize kavşaklar, trafik tabelalarının olduğu pistte sürüş heyecanını yaşadılar. Erenler Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda yapılan çalışmalar hakkında verilen bilgilerde, "Burada çocuklarımıza ilk olarak trafik bilinci ile ilgili hazırlanan eğitim videomuzu izletiyoruz. Daha sonra tamamen normal bir trafik akışına göre hazırlanan pistimizde sinyalizasyondan yayaların dikkat etmeleri gereken tüm kurallara uygulamalı olarak araçları kullandırarak genel trafik eğitimi veriyoruz. Bölgemizde eğitim gören çocuklarımızı hazırlanan program çerçevesinde okullarından kendi otobüsümüz ile alarak parkımıza getiriyoruz. Trafik Eğitim Parkımızda geçen sene Eylül ayından bu yıl ki Eylül ayına yani 1 yılda 33 bin öğrenciye eğitim verdik. Ayrıca eğitim amaçlı parka gelen öğrencilerimiz ve aileleri ile birlikte olmak üzere 1 yılda 50- 60 bin kişiyi tesisimizde ağırladık" ifadelerine yer verildi.

Geyve Kazımpaşa İlkokulundan Erenler Trafik Eğitim parkına gelerek öğretici ve eğlenceli saatler geçiren minik öğrenciler kendilerine bu tecrübeyi yaşatan Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'e hizmetlerin dolayı teşekkür ettiler.