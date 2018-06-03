Erenler Yağmursuyu Projesi’nde çalışmalar sürüyor

Rüstem Keleş, dev hat ile birlikte bölgede yağmursuyuna ilişkin hiçbir problem kalmayacağını söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, şehrin en büyük altyapı yatırımlarından birisi olan Erenler Yağmursuyu Projesi’nde devam eden çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Hat çalışmalarının Modern Sanayi civarında devam ettiğini söyleyen Keleş, “Şehrimizin yağmursuyu altyapısını çok daha sağlam hale getirmek için projeler üretiyor ve bunları bir bir hayata geçiriyoruz. Şehir merkezinde bulunan birçok bölgede çalışmalarımız sürüyor. Erenler’de inşa ettiğimiz yağmursuyu altyapısı ise 9,5 milyonluk yatırım bedeliyle son derece önemli bir yatırım” dedi.

Projenin bölgede daha önce yapılan hatlarla da entegre olacağını vurgulayan Dr. Rüstem Keleş, “Bölgenin yağmursuyu problemini çözmek için 4 kilometrelik hat inşa ediyoruz. Bu hattın 2,5 kilometrelik kısmı devasa kutu kesit imalatlarından oluşuyor. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla hattın 1,6 kilometrelik kısmını tamamladık. Uluyol Caddesi üzerinden ilerleyen imalatlarımız şu anda Modern Sanayi civarına gelmiş durumda. Bu ana hat daha önce Modern Sanayi’de inşa edilen yağmursuyu hattıyla entegre olacak. Uluyol Caddesi, Modern Sanayi, Güney Mobilyacılar Sanayi, Sakarya Sanayi, Yavuz Sultan Selim Caddesi ve Yeşiltepe Mahallesi’nden toplanan sular Sakarya Nehri’ne deşarj edilecek. Böylece bölgede yağmursuyuna ilişkin hiçbir problem kalmayacak. Kentimiz genelinde yağmursuyu altyapısına yönelik yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.