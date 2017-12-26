Erenler Yavuz Selim Caddesi’nde çalışmalar tamamlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu tarafından şehre müjdesi verilen ulaşım projeleri bir bir tamamlanıyor. Daha önce 32 Evler-Hızırilyas Arıtma Tesisleri arasında yeni duble yol çalışmalarını noktalayan Büyükşehir, Erenler Yavuz Selim Caddesi’ni de tamamlıyor. Yeni duble yolda sona gelindiğini aktaran Başkan Zeki Toçoğlu, tüm gereklilikleri kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını duyurdu. Başkan Zeki Toçoğlu, “32 Evler ile Hızırilyas Arıtma Tesisleri arasında kazandırdığımız yeni duble yolu kullanıma açtık. 12 yeni ulaşım projesinden biri olan Erenler Yavuz Selim Caddesi’nde ise sona yaklaştık. D-100 Sanayi Kavşağı’ndan açılacak giriş ile Dörtyol Sanayi Sitesi’nin içerisinden Erenler’e ve oradan şehir merkezine ulaşım sağlayacak yaklaşık 2 kilometrelik yeni duble yolun tüm gerekliliklerini kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Şehir merkezi ulaşımları için büyük bir öneme sahip yeni duble yolun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Çalışmalarla ilgili detayları paylaşan YOLBAK Başkanı Haydar Akbulut ise, “Bu yıl şehir genelinde çok yoğun ve geniş kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdik. ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ dedik cadde ve güzergahları yeniledik. 2 kilometrelik yeni duble yolun ilk kat asfaltını daha önce atmıştık. Şimdi ekiplerimiz kaldırım, orta refüj ve aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor. Ardından 2. kat asfaltını atarak çalışmalarımızı tamamlayacağız” diye konuştu.