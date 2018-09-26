Erenler'de aşure dağıttıldı

Erenler Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da muharrem ayı sebebi ile Yunus Emre Diriliş Meydanında vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği 5 bin kişilik olarak hazırlanan geleneksel Aşure ikramına Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Başkan Yardımcısı Muhammet Kıratlı, İlçe Müftüsü Harun Bayraktutar, AK Parti Erenler İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Demirağ beraberinde Muhtarlar Derneği Başkanı Şaban Süleyman, Şube Müdürleri, Mahalle Muhtarları, Meclis Üyeleri, ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Belediyenin geleneksel hale getirdiği aşure dağıtım töreninde Başkan Öztürk, kazanın başına geçerek elleriyle aşure dağıttı. Muharrem ayının paylaşmanın, bolluk, bereketin ve şükretmenin hatırlatıcısı olduğunu belirten Başkan Öztürk “Geleneklerimizin güzelliklerinde yeniden buluştuğumuz için şükredelim” dedi.

Aşurenin geleneklerimizde önemli bir yer tuttuğunu belirten Başkan Öztürk, “Bilindiği üzere hicri yılbaşının ardından Muharrem ayının 10. günü aşure günü. Biz de artık ilçemizde geleneksel hale gelen bu etkinliğimiz ile halkımıza aşure ikramı yapıyoruz. Muharrem ayına merhaba dediğimiz bu günlerde, aşure ile sevgi, mutluluk, birlik ve beraberliği tadıyoruz. Nuh Peygamber'in büyük tufandan kurtulduktan sonra elde kalan yiyeceklerle yapıldığına inanılan Aşure, halk arasında paylaşmanın simgesi olmuştur biz de Aşure ikramı ile bir geleneği yaşatarak Muharrem ayının bereketini vatandaşlarımız ile paylaştık” diye konuştu.