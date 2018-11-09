Erenler'de ‘Disleksi farkındalığı' konferansı düzenlendi

Erenler Belediyesi ve Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Sakarya temsilciliği ile ortaklaşa Disleksi farkındalığı oluşturmak adına ‘Anne Ben Disleksili Miyim?' konferansı düzenledi. Erenler Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Resul Erdoğan Yılmaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Demirağ, STK temsilcileri, eğitimciler, öğrenciler ve birçok aile katıldı. Büyük bir katılım ile gerçekleşen konferansa Disleksi Öğrenme Güçlüğü Sakarya İl Temsilcisi Hilmi Çil'in yanı sıra konuşmacı olarak Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Hakan Özak katıldı.

Toplumda Disleksi farkındalığı oluşturma, iletişim ve iş birliği içerisinde çocuklara ve ailelerine destek sağlamak ve çocukların yeteneklerini doğru biçimde geliştirebilecekleri fırsatlar oluşturmak ve bilgilendirmek adına düzenlenen konferansta Disleksi tanımı ve belirtileri üzerine katılımcılara bilgiler verildi. Konferansta açılış konuşmasını yapan Sakarya Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Temsilcisi Hilmi Çil, “Sakaryada 400 ün üzerinde Disleksi tanısı konulmuş çocuğumuz bulunmaktadır. Bu Sakarya için ciddi bir rakamdır.2013 yılından itibaren faaliyette bulunan derneğimizde velilerimize Disleksi nedir Disleksiyi nasıl anlatabiliriz çalışmalarıja devam ediyoruz. Bu kapsamda dernek olarak Türkiyede ilk defa uluslararası çalıştay yaparak başarılı araştırma ve çalışmlara imza attık. Veli ve öğretmenlerimiz ile iletişim halinde olarak Disleksi teşhisi konulan çocuklarımıza yardımcı olmak adına çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Konferans sonrası Disleksi hakkında daha bilinçli olunacağını belirten Başkan Öztürk ise konuşmasında, “Sakarya Disleksi Derneği ile birlikte Disleksi farkındalığı oluşturmak adına bir araya geldik. Değerli hocamız Yardımcı Doçent Doktor Hakan Özak Beyi konuşmacı olarak davet ettik. İnşallah değerli hocamızdan Disleksi ile ilgili bilinmeyenleri öğreneceğiz. Zeka sorunu olmayan hatta üstün zekaya sahip olan çocuklarımız da öğrenme, okuma, yazma ve anlama gibi dikkat eksikliğinden kaynaklanan sorunlar veya sıkıntılar yaşanmakta. Toplum ve aileler bu konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığından tabi ki teşhisi konusunda ciddi sorunlar yaşanmakta, böyle olunca da genelde hiperaktif çocuk büyüyünce düzelir diyerek geçiştiririz. İnşallah bu konferans sonrası çocuklarımızın baskı altında kalmamaları, psikolojik olarak yıpranmamaları konusunda toplum olarak aile olarak neler yapmamız gerektiğini öğrenecek daha bilinçli hareket edeceğiz” dedi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan olarak Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Hakan Özak hazırladığı sunum ile katılımcılara Disleksi nedir belirtileri nelerdir ve neler yapılması gerektiği hakkında bilgi verdi. Özak, “Çocuklarımıza anlayışlı olmamız ve çocuklarımızn kendilerin ifade etmelerine fırsat vermeliyiz. Çocuklarımızı kendi içlerinde değerlendirmeliyiz. Disleksi belirtileri olan çocuklarımızın durumlarını daha iyi anlamak ve farkında olmak adına gerek derneğimizle gerek bizlerle irtibat haline olmaları çocuklarımız için faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Konferans sonrası Başkan Öztürk Yrd. Doç. Dr. Hakan Özak' a plaket taktim ederek verdiği bilgiler için teşekkür etti.