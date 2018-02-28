Erenler’de katlı kavşak için yol trafiğe kapanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “TOPÇA Katlı Kavşak projesinde çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda TOPÇA Kavşağı ile Etbalık Kavşağı arasında gerçekleştirilecek çalışmalar dolayısıyla trafik alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. D-100 istikametinden gelen araçlar 2097. Sokağa yönlendirilecek, Sakarya Caddesi üzerinden gelen araçlar ise Murat Soğancıoğlu Bulvarı’ndan ulaşım sağlayacaklardır. Trafik işaret ve işaretçileri bölgeye konuşlandırılacaktır. Herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması adına alternatif güzergahların kullanılması önemle rica olunur” denildi.