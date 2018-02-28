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28 Şubat 2018 16:09

Erenler’de katlı kavşak için yol trafiğe kapanıyor

Erenler İlçesinde bulunan TOPÇA Kavşağı ile Etbalık Kavşağı arasında gerçekleştirilecek Katlı Kavşak projesi kapsamında ulaşım farklı yönlerden sağlanacak.

Erenler’de katlı kavşak için yol trafiğe kapanıyor

28 Şubat 2018 16:09


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “TOPÇA Katlı Kavşak projesinde çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda TOPÇA Kavşağı ile Etbalık Kavşağı arasında gerçekleştirilecek çalışmalar dolayısıyla trafik alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. D-100 istikametinden gelen araçlar 2097. Sokağa yönlendirilecek, Sakarya Caddesi üzerinden gelen araçlar ise Murat Soğancıoğlu Bulvarı’ndan ulaşım sağlayacaklardır. Trafik işaret ve işaretçileri bölgeye konuşlandırılacaktır. Herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması adına alternatif güzergahların kullanılması önemle rica olunur” denildi.




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