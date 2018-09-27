Erenler'de okul kantinleri denetlendi

Erenler Belediyesi Zabıta ekipleri beraberinde İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli ile 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasının hemen ardından ilçe sınırlarındaki okul kantinlerinde genel temizlik ve sağlıklı gıda maddesi satışı konusunda denetimde bulundu. Denetimler kapsamında kantinlerde satılan gıdaları inceleyen ekipler özellikle, gıdaların hazırlandığı çalışma alanlarında hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ederken satılan ürünlerin son kullanma tarihi okul kantinlerinde satışı yasak olan cips ve gazlı içecek gibi gıdaların satılıp satılmadığı da dikkate alındı.

“Çocukların sağlıklı beslenmeleri için önemli”

Geleceğin teminatı olan çocuk ve gençlerin okul kantinlerinden sağlıklı hizmet almalarının sağlanması açısından önemli olan denetimlerde; sağlığa uygunluk, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları, gıda ürünlerinin hazırlanması, çalışma ortamı, ürünlerin fiyat etiketleri, çöp kovaları, haşere ve kemirgenlere karşı alınan önlemler gibi birçok konuda incelemeler yapıldı. Erenler Belediyesi tarafından yapılan denetimlerde kantin çalışanlarına uyulması gereken kurallar anlatılarak çocukların sağlığı için denetimlerin aralıksız süreceğini, düzenlemeler ve yönetmeliklere uygun çalışmayan kantinler hakkında yasal işlemlerin yapılacağını bildirdiler.