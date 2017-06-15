Erenlere sorunsuz altyapının ardından asfalt atıldı

Erenler Modern Sanayi ve Sakarya Park’a ulaşımın sağlandığı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi içmesuyu ve yağmursuyu çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt serim işlemleri ile yeni görünümüne kavuşturuldu. SASKİ tarafından 25 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Erenler İçmesuyu ve Yağmursuyu Projesi kapsamında altyapısı yenilenen Erenler Hoca Ahmet Yeseci Caddesi, Yeşiltepe Mahallesi, D100 karayolu yan yolu, Modern Sanayi Atatürk Caddesi, modern altyapısı ve yenilenen görünümüyle vatandaşların kullanımına sunuldu.

SASKİ Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Seyit Sakallıoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “SASKİ olarak Sakarya’mızı daha yaşanılabilir bir şehir haline getirebilmek adına yoğun çaba sarf ediyoruz. Şehrimizin 16 ilçesinde hayata geçirdiğimiz dev altyapı projelerini bir bir vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde asfalt çalışmaları ile üst yapıyı da sağlam hale getiriyoruz. Erenler ilçemizde de başlattığımız içmesuyu ve yağmursuyu yenileme çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde asfalt serim işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Yeşiltepe Mahallesi, D100 karayolu yan yolu, Sakarya Park’a ulaşımın sağlandığı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ve Erenler Modern Sanayinin büyük kısmı asfaltlandı. Yıl içerisinde altyapı çalışmaları kapsamında şehir genelinde 70 bin ton asfalt atacağız. İnşallah projelerinizin tamamlanmasıyla hem Erenler hem de diğer ilçelerimiz sağlam altyapısının yanı sıra sağlam üstyapıya da kavuşacak” diye konuştu.