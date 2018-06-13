Erenler’in yeni duble yolu hizmette

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Yavuz Selim Caddesi’nin açılışı ve iftar programı Erenler’de gerçekleştirildi. İnşası tamamlanan cadde üzerine kurulan kardeşlik sofralarına konuk olan vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açarken; programda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Resul Yılmaz ile teşkilat mensupları yer aldı. Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, “2 kilometrelik yeni duble yolun ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. İftara konuk olan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, güzel bir çalışmayı ilçemize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğu’na teşekkür ediyorum” dedi.

İftar sofralarına konuk olan vatandaşların Ramazan’larını tebrik eden Başkan Zeki Toçoğlu, vatandaşların Ramazan Bayramları’nı kutladı. Başkan Toçoğlu, Erenler Yavuz Selim Caddesi’nin hayırlı olmasını temenni ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize yeni duble yollar kazandırmaya devam ediyoruz. Kamuoyuyla paylaştığımız 12 yeni ulaşım projesinden biri olan 2 kilometrelik Yavuz Selim Caddesi’ni bayram öncesi hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. D-100 Sanayi Kavşağı’ndan şehir merkezi ulaşımlarına yeni bir alternatif oluşturduk. Bisiklet yolları, yürüyüş alanları ile çok güzel bir duble yolu daha şehrimize kazandırmış olduk. Hayırlı olsun” diye konuştu.