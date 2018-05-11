Erkan: "Derdim; Vatana millete hizmet etmek"

Dünya Şampiyonu Milli Karateci Enes Erkan, AK Parti’den Milletvekili aday adayı olmaya nasıl karar verdiğinden, adaylık süreci ve özel hayatına kadar her şeyi samimi bir dille anlattı. Spor hayatının 10 yaşında Pasaj 67’de Atılgan Spor Kulübü’nde başlayan Enes Erkan, 2001 yılında kurulan Büyükşehir Belediyesi Karate Takımına geçtiğini belirterek; “2007 yılında ilk Avrupa Şampiyonluğumu yaşadım. Bugün 4 dünya, 7 Avrupa şampiyonluğum var. Sporculuk hayatımda artık misyonumuzu tamamladığımızı düşünüyorum. Spora hizmet anlamında Sayın Cumhurbaşkanımıza olan saygım ve bağlılığımdan ötürü, AK Parti’de siyaset yapmaya karar verdim. Bizim meselemiz ülkeye, vatana, millete hizmet etmek. Bunu dün sporcu olarak yaptığımı düşünüyorum. Bundan sonra da farklı bir alanda yine hizmet etmek istiyorum” dedi.

"Bir milyon insanı temsil edeceğiz"

Spor ile siyasetin çok farklı bir kulvar olduğunun altını çizen Enes Erkan, “Zor alınmış bir karar. Ama biz hem genciz, hem tempoya alışığız. En iyi şekilde hizmet edeceğimize inandığımız için bu yola çıktık. Rabbim inşallah bu yolda bizi muvaffak eyler. Hayırlısı olsun inşallah. Çünkü bazı işler insana hayır getirmez. Siyaset zor, ateşten bir gömlek giyiyoruz bununda farkındayız. Sakarya’da bir milyon insan yaşıyor. Rabbim nasip eder ve meclise gidersek şehrimizi temsil edeceğiz. Bu bilinçle Meclis’e gitmeye talip oldum. Şehrimiz bizi mecliste görmek isterse elimizden gelenin en iyisini yapmaya söz verdik" diye konuştu.

"Çok güzel tepkiler alıyorum"

Adaylıktan sonraki sürecin nasıl geçtiğini ve sokakta nelerle karşılaştığını da anlatan Erkan; “Ben insanlardan ‘sporcusun, ne işin var senin siyasette’ diye tepkiler bekliyordum. Ama ‘Doğru insanların doğru yerlerde olması gerekiyor’ diye çok güzel tepkiler aldım. Mahalle ziyaretleri yaptık, pazarları gezdik. Zaten ben halkın içinde bir adamım. Böyle güzel tepkiler aldıkça, doğru karar verdiğimden emin oldum. İyi tepkiler aldıkça yorgunluk kalmıyor, daha fazla çalışma arzusu duyuyorsunuz. Süreci keyifle geçiriyorum, çok mutluyum. İlk çıkarken eşime; ‘ Zor bir yola giriyoruz, süreç ve zaman sıkıntılı. Eğer bu işi yapacaksak, ailemizden, çoluk çocuğumuzdan uzak kalmamız gerekiyor. Aday gösterilip seçildiğimizde de bu tempo devam edecek’ dedim. Eşim, ‘Allah yardımcın olsun, ben seni hep destekledim, bu yolda da destekliyorum’ dedi. Biz eşimle beraber büyüdük. 21 yaşımda evlendim. O nedenle birbirimize her alanda destek olduk. Temayülde de Ankara’da ki mülakatta da beraberdik. Yanımdaydı. Her zaman destek oluyor” şeklinde konuştu.

"Sakarya sporcu fabrikası gibi"

Aday adaylığı sürecinin özel hayatında çok fazla bir değişiklik yapmadığını, sadece daha fazla takım elbise giymek durumunda kaldığını belirten Enes Erkan,“Özel hayatımda tek değişikliğim daha fazla takım elbise giymem oldu. Daha sportif giyiniyordum. Tempomuz biraz arttı. Hiç tanımadığım insanlarla bir araya geldim. Onlarla sohbet etme ortamı buldum. Sporla alakalı herkesin bir isteği oldu. Seçilip seçilmemek önemli değil, biz her zaman spora ve sporcuya kendimizde sporcu olmamızdan dolayı bugüne kadar hep yardım ettik, edeceğiz de. Sakarya sporcu fabrikası olan bir şehir. Bu şehri o eski şatafatlı günlerine döndürmemiz gerek. Bunun içinde elimizden geleni yapacağız. 24 Haziran seçimlerine sıradan bir seçim gibi bakmamak lazım. Benim baktığım pencereden, süreç vatan-millet meselesi. Türkiye’nin kafasını kaldırmasını istemeyenlerin kurduğu oyunların bozulması için bir olmak, birlik olmak gerekiyor. Meseleye bu yönden baktığım için ülkemin birlik ve bütünlüğü için siyasete girmeye karar verdim. Vatandaşlarımızın meseleye sadece seçim olarak bakmamaları gerekiyor. Siyasi vaatlerin veya yol, su gibi hizmetlerin konuşulmaması gereken bir dönem. Ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz dönem geçiriyoruz. 24 Haziran’da vatanı, milleti için gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a güçlü destek vermek gerekiyor. Şahlanan Türkiye için, yeni hedeflere yürümek için 24 Haziran’da Dünya Lideri Erdoğan’a güçlü destek verilecek" şeklinde konuştu.