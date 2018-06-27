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27 Haziran 2018 12:04

Erzurum’da ‘Büyük Aile’ uygulanmaya başlanacak

Sakarya Üniversitesi tarafından daha elverişli bir eğitim amacıyla geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında oluşturulan ‘Büyük Aile’ modeli, Erzurum’da da uygulanmaya başlanacak.

Erzurum’da ‘Büyük Aile’ uygulanmaya başlanacak

27 Haziran 2018 12:04


Erzurum Atatürk Üniversitesi Vakfı Özel Okulları yöneticileri, 2018 yılı Mart ayı içinde uygulamayı yerinde görmek amacıyla Sakarya Üniversitesi Vakfı Özel Okullarına bir ziyaret gerçekleştirdi. Yapılan bu ziyaretin ardından 21-23 Haziran tarihleri arasında SAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Karahan, Prof. Dr. Mustafa Koç, Doç. Dr. Tuncay Ayas, SAÜ Vakfı Özel Okulları Kurucu Temsilcisi Genel Müdür Kemal Sarı, Uzm. Cevdet Tellioğlu ve Büyük Aile Esnek Öğrenme Anlayışına Dayalı Kalıcı Bütünleşik Kalıcı Öğrenme Modeli Proje Sınıf Uygulama Öğretmeni Seval Acun Abdullah’ın katılımı ile Erzurum Atatürk Üniversitesi Vakfı Özel Okullarına ziyaret gerçekleştirildi. Karşılıklı ziyaretlerde iki üniversite akademisyenleri ve uzmanları tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen çalıştay ve atölye çalışmalarının ardından modelin, 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli olarak Erzurum’da okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda uygulanmasına karar verildi.




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