Esentepe Park Pamukova'nın yeni buluşma noktası oldu

Aileler sevdikleriyle birlikte keyifli vakitler geçirirken, çocuklar ise oyun gruplarında doyasıya eğleniyor. Ayrıca vatandaşlar, tesisler içerisinde bulunan kafeteryanın hizmetlerinden de faydalanıyor. Pamukova Esentepe Park'a gerçekleştirdiğimiz ziyarette vatandaşlardan park hakkındaki görüşlerini aldık ve memnuniyetlerine şahit olduk.

Pamukova Esentepe Park'a sıklıkla geldiğini dile getiren Dağhan Dağ, “Çok güzel bir park oldu. Arkadaşlarımla beraber gezmeye, hava almaya geliyoruz. Pamukova'da böyle bir park yoktu. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan bu park için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Park'ta rahat bir nefes aldığını söyleyen Fatih Kaya, “Pamukova halkı olarak böyle güzel bir parka ihtiyacımız vardı. Yorgunluğumuzu, stresimizi atacağımız böylesine doğal ve güzel bir parkımız yoktu. Dinlenmek için tercih ediyoruz. Ailemle beraber fırsat buldukça gelmeye çalışıyoruz. Manzarası gayet güzel. En güzel tarafı akşamları serin olması. Çocuklarımızın kaliteli vakit geçirebileceği ve oyunlar oynayabileceği alanlar var. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Kafa dinlemeye Esentepe Park'a geldiğini ifade eden Ramazan Bayram, “Esentepe Park'tan çok memnunum. İşim olmadığı müddetçe Esentepe Park'a geliyoruz. İkinci bir evimiz gibi oldu. Önceden böyle bir park yoktu. Çok istiyorduk ama yoktu. Büyükşehir Belediyesi sağ olsun çok güzel bir park yaptı. Çok teşekkür ediyoruz. Memurundan işçisine kadar Pamukova'da herkes çalışıyor ve mesai bittikten sonra ailesiyle beraber sosyal bir tesiste dinlenmeyi vakit geçirmeyi hizmet görmeyi istiyordu. 30 bini aşkın nüfusumuz var ve yaşlısı, çocuğu, kadını ve genci herkes her akşam Esentepe Park'ta oluyor. Çocuk parkları, serin havası, kapalı ve açık oturma yerleri var. İşten sonra kafamızı dinleyebileceğimiz kaliteli zaman geçirebileceğimiz elit bir pak burası” diye konuştu.

Esentepe Park'ın güvenli bir park olduğunu dile getiren Zeynep Deniz, “Pamukova'da daha önce ailelerin çocuklarıyla beraber gezip dolaşabileceği bir mekân yoktu. Esentepe Park açıldığından beri iki günde bir geliyoruz. Güvenli bir park burası. Küçük kardeşimi rahatlıkla çocuk oyun alanlarına bırakıp bir köşede rahatça çayımı içip dinlenebiliyorum. Pamukova'ya böyle bir parkı kazandırdığı için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.