Eski bakan Cevat Ayhan Sakarya’da defnedildi

Gerçekleşen cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırırken, cenazeye 11. Dönem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’de katıldı.

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 2010 yılından bu yana yatağa bağımlı halde yaşayan Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Cevat Ayhan Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Dün Ankara Hacı Bayram Camii’nde cenaze namazı kılındıktan sonra Ayhan, memleketi Sakarya’ya gönderildi. Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Caminde öğle namazını müteakip bir cenaze namazı kılındı. Gerçekleşen cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze namazına 11. Dönem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, TZOP Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazı sonrasında Ayhan’ın naaşı defnedilmek üzere Akyazı İlçesinde bulunan Çıldırlar Mezarlığına götürüldü.