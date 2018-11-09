Eski bakan kirliliğe dikkat çekmek için Sapanca gölüne dalış yaptı

Eski Bakan Ersin Taranoğlu Sapanca Gölü'nün kirliliğine dikkat çekmek için göle bir dalış gerçekleştirdi. Dalış sonrası açıklamalarda bulunan Taranoğlu, Sapanca gölünü evsel atığın kirletemediğini ancak karayolunun kirlettiğini belirtti.

Eski Orman ve Spor Bakanlığı görevinde bulunan Ersin Taranoğlu, Sapanca Gölündeki kirliliğe dikkat çekmek için bir dalış gerçekleştirdi. Dalış eğitmeni Alper Korkmaz ile göle dalan Taranoğlu, kısa bir süre gölün dibine daldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Taranoğlu, Sapanca gölünü evsel atığın kirletemediğini ancak karayolunun gölü kirlettiğini belirtti.

"Sapanca'da bizim Zürih, Lozanımız"

Sapanca Gölünün doğal güzelliğinden övgü ile bahseden eski bakan Ersin Taranoğlu, “Sapanca Gölü, İtalya'nın Como'su bizim de Comomuz. İsviçre'nin Zürih'i, Lozan'ı neyse Sapanca'da bizim Zürih, Lozanımız. Aynı zamanda Sapanca Gölü bizim Sakaryalıların içme suyu. Gölün kirlilik ile mücadelesi ve gölün korunması konusunda farkındalık oluşturmak, ilgiyi göle çekmek ve gölün altında neler olduğunu görmek için bir dalış yapacağız. Vermek istediğimiz mesaj 'Göle dikkat edin, göl bizim için çok önemli, gölü elden çıkarırsak Sakaryalılar için büyük bir sorun kaynağı.'" dedi.

"Gölü en çok ve kalıcı kirleten E-5 karayoludur"

Burada iyi niyetliyiz, derdimiz şu; vatandaşın birinin evinden göle akıntı olduğu zaman ilgili kurumlar gerekli cezaları yazıyor. Vatandaşla ilgili hukuki süreçler başlatıyor. Ama bu gölü en çok ve kalıcı kirleten E-5 karayoludur. Çünkü bu yoldan geçen araçlar bıraktıkları lastik parçacıkları, yağ akıntıları, egzoz birikintileri yağış ile birlikte göle doğru akmakta, bunlar çökelmek sureti ile gölün tabanında bir kirlilik oluşturmakta. Dolayısıyla vatandaşa nasıl muamelede bulunuluyorsa, karayollarının da bu gölümüzü kirletme noktasında ki sorumluluğunda ilgililerimizi göreve davet ediyoruz. Ben gölün korunması için özel bir kanun çıkartılmasından yanayım. Ve bunun yönetiminin sivil katkılı bir kamu otoritesine devredilmesinden yanayım. Dolayısıyla yönetimi, korunması ve kollanmasının bir otorite tarafından yapılmasını öneriyorum. Bu farkındalığı oluşturmak ve kamuoyunda bunun dikkatini çekmek üzere bir dalış yapacağız” diye konuştu.

“Suyun altında gördüğümüz yağlı, siyah bir tabaka var”

Dalışın ardından deneyimlerini paylaşan Taranoğlu, “Suyun altında gördüğümüz yağlı, siyah bir tabaka var. Bunu dalış yaptığımız albayımız hareket ettirdi aşağıdan yukarıya doğru bir siyah bulut şeklinde partiküller havalandı. Bunun kamera görüntüleri de var. Diyorum ki bu gölün tabanında kirlilik var. Sakarya Valisi başta olmak üzere bütün yetkilileri bu göle davet ediyorum. Bunun sorumlusu karayollarıdır, vatandaşa böyle bir kirlilikte ne muamele uyguluyorsanız karayollarını da aynı şeyi uygulamanız lazım. Ben şuna inanıyorum vatandaşın evsel atığı bu gölü böyle kirletmez. Ama karayolu kirletiyor, dolayısıyla Türkiye'nin farkındalığını ve bütün çevrecileri Sapanca Gölünün korunması konusunda ilgisini rica ediyorum” şeklinde konuştu.