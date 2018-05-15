Eski Bakandan Adapazarı için 6 proje önerisi

Sakarya’nın ilçelerinde de değişim var. Tek garip kalan Adapazarı merkezdir" dedi.

Anavatan Partisi’nde 3 dönem Sakarya Milletvekilliği ile eski Orman ve Spor Bakanı olarak görev yapan Ersin Taranoğlu, Adapazarı ilçesinde bulunan bir kafede basın mensuplarıyla bir araya gelerek Adapazarı’nda kentsel gelişime katkı sağlayacağını düşündüğü 6 projeyi paylaştı. Eski Bakan Taranoğlu, Adapazarı’nın kentsel gelişimi için; ’Şehir Girişi ve Maltepe Tüneli’, ’Park ve Rekreasyon Alanı Olarak Önerilen Bölgeler’, ’Alternatif Şehir Girişi ve Yeni Bulvar’, ’Sapanca-Arifiye-Kent Merkezi Raylı Sistem Güzergahı’, ’Atatürk Bulvarı Araç Trafiğinin Yeraltına Alınması’ ve ’Tarihi Meydan Önerisi’ olarak hazırladığı projeler hakkında bilgiler verdi. Sakarya’da Belediye Başkanları, Milletvekilleri, SATSO ile Esnaf Odası Başkanı ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanlarından oluşan 5 kurumun önemine değinen Taranoğlu, bu kurumların bir olması ve birlikte kararlar alması gerektiğinin altını çizdi.

Her 3 ayda bir Belediye Başkanı, Milletvekilleri, SATSO, Esnaf Odası Başkanı ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanıyla bir araya gelerek sohbet etmesi, şehri konuşması gerektiğini belirten Ersin Taranoğlu, "Ben siyaset yapıyor olsam her 3 ayda bir; Belediye Başkanı, Milletvekilleri, SATSO, Esnaf Odası Başkanı ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanıyla bir araya gelerek sohbet ederim, şehri konuşurum. Çünkü hepimizin birbirimizde öğreneceği şeyler var. Bizim önemli hastalıklarımızdan biri de, biz birbirimizi anlamıyoruz çünkü biz birbirimizi dinlemiyoruz. Bizim birbirimizi dinlememiz lazım. Birbirimizi dinlersek, anlarız. Anlamak için dinlemek lazım. Şehrin sahibi saydığım kuruluşlardır, bu 5’linin yan yana gelerek sohbet etmesi lazım. Siz gazeteciler ise; en az bir milletvekili, bir başbakan kadar etkilisiniz" dedi.

"Türk siyasetinin tarlası yeniden çiziliyor"

Projelerin şehri değiştirecek kapsamda olduğunu ifade eden Taranoğlu, "Bugün bu projeleri önermemin sebeplerimden bir tanesi de Tayyip Erdoğan gibi bir siyasi liderin olmasıdır. Ben işin siyasi tarafında değilim. Zannedersem Sakarya’nın önünde 5 senesi var. Çünkü benim siyasi analizlerime göre Türk siyasetinin tarlası yeniden çiziliyor. Bir daha ki seçim 2024’te olacaksa bu liderlerin hiçbiri yok. 2024’ün Türkiye’sinde siyasi partilerin bir kısmı ve siyasi liderlerin tamamı yok. Hepsinin son seçimi. 2024’ten, Cumhuriyet’in 100’üncü yüzyıldan sonra yeni bir nesil gelecek. Bu son şansımız. Sakarya’ya baktığım zaman, Sakarya’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan alacaklı olduğunu düşünüyorum. En azından Bakan alacaklıydı ama alamadı Sakarya, bu projeler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlatıldığı takdirde bu işe sahip çıkacağını düşünüyorum. Sakarya’nın Belediye Başkanı, Milletvekilleri, SATSO, Esnaf Odası Başkanı ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanlarının bir araya gelerek Cumhurbaşkanı’na gitmelerini öneriyorum. Bu proje bana göre şehri değiştirecektir" diye konuştu.

"Değişimlerden tek garip kalan Adapazarı’dır"

Türkiye’nin bütün şehirlerinde değişim olduğunu ve bu değişimden Adapazarı’nın pay alamadığını vurgu yapan Ersin Taranoğlu, "Son 15-20 senedir Türkiye’nin bütün şehirlerinde değişim var. Sakarya’nın ilçelerinde de değişim var. Tek garip kalan Adapazarı merkezdir. Bu Adapazarı’nın son şansıdır, 5 sene daha böyle devam ederse bu şehir elden çıkar. Herkesin vebali var. Bu şehrin ana arterleri Bulvar’dır, yapılış tarihi 1962. Fabrika, İzmit, Yeni Cami, Çark Caddesi ve Karaağaç Bulvarı’nda 1 santim gelişme var mı, yok. Niyet var mı, yok. Şehrimize başka bir gözle bakmak lazım. Bunun vaktide bugün" şeklinde konuştu.

"Projeler"

Projeler hakkında bilgi veren Taranoğlu, "Bu şehrin ana hatlarını değiştiremezsiniz, büyük istimlaklar var. Yani Yeni Cami, Fabrika Caddesi, İzmit Caddesi, Atatürk Bulvarı bunları değiştiremezsiniz ama sorunlar burada. O zaman şehre yeni bir aks oluşturmak lazım. Eskiden TEK dediğimiz yerde sabah, akşam trafikten geçilmiyor. Ben burada Maltepe’nin başından başlayarak bir tünel öneriyorum Dörtyol’a bağlantılı olacak şekilde. Yaklaşık 1 buçuk kilometrelik bir Maltepe Tüneli öneriyorum. Şehrin en güzel yerlerinde belediyenin binaları var ve birde askerler oturuyor. Kentpark içerisinde 7-8 tane belediye binası var. Askeri birlik var. Ben bunların hepsinin yıkılmasından yanayım. Bu toplam alan 980 bin metrekare. Burada siyasi iradeye ihtiyaç var. Dolayısıyla ben bu sosyal tesislerin, vagon fabrikasının, askeri birliğin de kaldırılarak buraların bir park mantığında tekrar dizayn edilmesi ve bunun şehre kazandırılmasını istiyorum. Benim diğer önerim şu, Ofis dediğimiz yere 120 metre genişliğinde bir bulvar yerleştirelim diyoruz. Büyük istimlakta yok bu alanda. Bu yola önerimiz, şehrin girişi Dörtyoldan değil tarihi Beşköprü’yü de içerisine alan yerden olmalı. Bulvarda araçlar için 5 gidiş 5 geliş olmalı, kaldırımları en az 10 metre olmalı. Ondan sonra Bağdat Caddesi gibi kafelerin olduğu, arkasında evlerin olduğu büyük bir kentsel dönüşüm oluşturmalı. Ve kent dönüştürülmeli. Bulvarın ortasında da Sapanca’dan Arifiye, Arifiye’den merkeze gelen demiryolu bozulmadan tramvay hattı yapılmalı. Atatürk Bulvarı’nı gelin insanlara açalım. Yeni Cami’den, Orhan Cami’ye kadar bütün araç trafiğini yerin altına alalım" ifadelerini kullandı.