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18 Haziran 2017 00:51

Eski damadı tarafından silahla vurulan adam yaralandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde eski damadı tarafından silahla vurulduğu iddia edilen adam yaralandı.

Eski damadı tarafından silahla vurulan adam yaralandı

18 Haziran 2017 00:51


Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesi Kabakoz mahallesi Karakol Caddesi üzerinde Vehbi Aşık isimli vatandaş ile iddiaya göre eski damadı olan H.B. isimli vatandaş arasında henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.B. isimli vatandaş kayınpederi Vehbi Aşık’ı yanında getirdiği silah ile vurarak yaraladı. Durumu gören diğer vatandaşlar olayı hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralıya ilk müdahalenin yapılmasının ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Saldırı sonrası H.B. isimli şahıs kayıplara karışırken, polis ekipleri şahsı arama çalışmalarını başlattığı öğrenildi.




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