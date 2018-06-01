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01 Haziran 2018 15:45

Eski eşyalara sihirli dokunuşlar

Sapanca’da yaşayan Ayça Akar Özyazıcı, evlerde bulunan atıl durumdaki eşyaları restore ederek yeniden hayat veriyor.

Eski eşyalara sihirli dokunuşlar

01 Haziran 2018 15:45


Eski bir çerçeve, yıpranmış bir mobilya, çöpe gitmeye hazırlanan bir ayna, tüm bunlar ince dokunuşlarla yeniden hayat buluyor. 14 yaşındayken eski eşyaların restorasyonuna ilgi duymaya başlayan ev hanımı Ayça Özyazıcı, yaptığı çalışmalarla bu eşyalara yeni bir görünüm kazandırıyor. Restorasyona hobi olarak başladığını belirten Özyazıcı, "Her zaman akraba, dost ve arkadaşlarımın özel günlerinde verebileceğim özel hediyeler tasarlamak isterdim. Bu mesleğe de böyle adım attım" dedi.


Hobi olarak başladığı mesleğinin zamanla ev bütçesine katkı sağlamaya başladığını ifade eden Özyazıcı, "Hediye ettiğim çalışmalarımın haricinde evimde bulunan mevcut eşyaları restore ederek kendi zevkime göre dizayn ettim. Yaptığım bu işler, çevremdekilerinde ilgisini çekti ve talepler gelmeye başladı bende zamanla bu hobimi ticarete dökerek aile bütçeme katkı sağlamaya başladım" diye konuştu.


Sevdiğiniz işi yapmanın en büyük mutluluk olduğunu kaydeden Özyazıcı, "Bu işe ilgim hep vardı. Ahşap, cam, kumaş boyama, alüminyum rölyef, Ebru Sanatı ve takı tasarımı kursları aldım. Eski mobilya yenileme, antika restorasyonu, kişiye özel obje tasarımı, mobilya geri dönüşümü, gomalak cila ve dekoratif boyama türünde çalışmalar gerçekleştiriyorum. Para kazanmaktan çok yaptığınız işten zevk almanız önemli. İşi severek, emek vererek yapınca daha güzel işler ortaya çıkıyor. Sizin içinde karşınızdaki içinde değerli işler ortaya çıkıyor. 35-40 yıllık atıl durumda manevi değeri olan bir mobilyayı yenilediğimde insanların gözündeki mutluluk ticaretten önce geliyor" şeklinde konuştu.




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