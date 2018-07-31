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31 Temmuz 2018 17:13

Eski hocası Galatasaray’ın yeni transferini övdü

Sakaryaspor altyapısında yetişerek Galatasaray’a transfer olan Emircan Seçgin’in eski hocası Sakaryaspor Altyapı Koordinatörü Tamer İlaçan, "İnşallah bizi mahcup etmeyecek ve Galatasaray’da çok iyi sonuçlar elde edecektir.

Eski hocası Galatasaray’ın yeni transferini övdü

31 Temmuz 2018 17:13

Yeni Emircan’lar yetiştirerek Sakarya’ya ve ülke sporuna katkılar sunmayı sürdüreceğiz” dedi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri’nde genç yetenekler çalışmalarına devam ediyor. Altyapı Koordinatörü Tamer İlaçan Galatasaray’a transfer olan Emircan Seçgin’e başarılar diledi. İlaçan yeni Emircan’lar yetiştirmek için çalışmalara devam edeceklerini de sözlerine ekledi. Altyapı Koordinatörü Tamer İlaçan, "Emircan, Akademi Ligi’nde u15 Türkiye Şampiyonası için Antalya’da bulunurken, futbol kulüplerimizin beğenisini kazanan bir oyuncumuzdu. O günden bugüne Trabzonspor, Bursaspor, Osmanlıspor, Galatasaray gibi takımlar ısrarla Emircan’ı istiyordu. En sonunda Galatasaray’a transferi gerçekleşti. Bizim açımızdan sevindirici ve mutlu bir olay. Emircan’ın Galatasaray’da çok güzel işler başaracağına inanıyorum. Emircan gerek fiziksel yapısı, gerekse altyapılarımızdaki çalışmalarında çok başarılıydı. İnşallah bizi mahcup etmeyecek ve Galatasaray’da çok iyi sonuçlar elde edecektir. Emircan’ın bu noktaya gelmesinde Kaleci Antrenörümüz Sinan Hocaya çok teşekkür ediyorum. Emircan gibi oyuncularımızı yetiştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



"Emircan’ın transferi altyapıdaki sporcularımızda heyecan oluşturdu"


Yeni sporcular yetiştireceklerini belirten Tamer İlaçan, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu’na da buradan çok teşekkür ediyoruz. Hamdolsun hiçbir eksiğimiz bulunmuyor. Sakaryaspor’un yeni yönetimi ve teknik heyetiyle de istişare halindeyiz. İnşallah yeni sporcularımız A takımda yer alacaklar. Emircan’ın transferi altyapıdaki sporcularımızda da heyecan oluşturdu. İnşallah yeni Emircan’lar yetiştirerek Sakarya’ya ve ülke sporuna katkılar sunmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.




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