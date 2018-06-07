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07 Haziran 2018 17:27

Eski Kazımpaşa Caddesi yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi YOLBAK Dairesi Başkanlığı, SASKİ tarafından altyapısı tamamlanan Eski Kazımpaşa Caddesini sıcak asfalt ile buluşturdu.

Eski Kazımpaşa Caddesi yenileniyor

07 Haziran 2018 17:27


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri tarafından yağmursuyu ve kanalizasyon çalışmaları gerçekleştirilen ve ilgili diğer kurumların altyapı çalışmalarını tamamladığı Eski Kazımpaşa Caddesi sıcak asfalt ile buluştu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan YOLBAK Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, “Serdivan AVM ve Agora AVM arasındaki kalan Eski Kazımpaşa Caddesinde başlatılan yenileme çalışmaları sona eriyor. SASKİ tarafından altyapısı gerçekleştirilen ve diğer kurumlarca yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından caddemizde asfalt serim işlemlerine başladık. Bin 270 metre uzunluğundaki güzergaha 3 bin ton sıcak asfalt dökerek arteri 2. etaba hazırladık” dedi.


Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Akbulut, “Şuan kaldırım imalatlarımız devam ediyor. Bu aşamayı da tamamladıktan sonra son kat asfalt serimi gerçekleştirilecek ve arter yeni yüzüne kavuşacak. Ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürerek kısa süre içerisinde yolu tamamlamayı hedefliyor. Şimdiden bölge halkına ve Sakarya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.




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