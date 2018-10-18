Eski Sakarya Atatürk Stadyumu'nda yıkım başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eski Sakarya Atatürk Stadyumu'nun ‘Millet Bahçesi' yapılacağı müjdesini vermesi sonrasında statta yıkım süreci başladı.

1956'dan beri birçok spor müsabakasına ev sahipliği yapan, 30 bin metrekare alan içerisinde bulunan ve 13 bin 500 oturma kapasiteli eski Sakarya Atatürk Stadyumu, 28 bin 154 kişilik yeni stadyumun tamamlanması sonucu atıl kalmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok mutluluğun ve hüznün yaşandığı stadın ‘Millet Bahçesi' yapılacağını müjdelemişti. Atatürk Stadyumu'nda yıkım süreci başladı. Gerçekleşen yıkım drone ile havadan görüntülendi.