İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski Sakarya Atatürk Stadyumu'nda yıkım başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, eski Sakarya Atatürk Stadyumu’nun ‘Millet Bahçesi’ yapılacağı müjdesini vermesi sonrasında statta yıkım süreci başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eski Sakarya Atatürk Stadyumu'nun ‘Millet Bahçesi' yapılacağı müjdesini vermesi sonrasında statta yıkım süreci başladı.


1956'dan beri birçok spor müsabakasına ev sahipliği yapan, 30 bin metrekare alan içerisinde bulunan ve 13 bin 500 oturma kapasiteli eski Sakarya Atatürk Stadyumu, 28 bin 154 kişilik yeni stadyumun tamamlanması sonucu atıl kalmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok mutluluğun ve hüznün yaşandığı stadın ‘Millet Bahçesi' yapılacağını müjdelemişti. Atatürk Stadyumu'nda yıkım süreci başladı. Gerçekleşen yıkım drone ile havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.