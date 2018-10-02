“Esnaf uzlaşırsa gereken adımları atarız”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Hal Caddesi esnafı ile bir araya geldi. Programda Başkan Toçoğlu'nun yanı sıra SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan ve Ali Oktar, Sakarya Seyyar Giyim Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yekta Tepe, bölge esnaflarından İsmail Eminler, Hal Caddesi ve Katlı Pazar esnafı yer aldı. Hal Caddesi esnaflarından İsmail Eminler, “Başkanımız Zeki Toçoğlu'na programımızda bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyoruz. Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen çalışmayı heyecanla takip ediyoruz. Buluşmamız vesilesiyle bazı taleplerimizi de iletme fırsatı bulduk. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde bu konular da çözüme kavuşacaktır” dedi.

Sakarya Seyyar Giyim Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yekta Tepe, “Esnaflarla olan yakın diyaloğunuzu biliyoruz. Ancak Katlı Pazar esnafları olarak birtakım sıkıntılar yaşıyoruz. Hisseli bir merkez olduğundan uzlaşma noktasında bir sonuca varamıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir yenileme çalışması mümkün olmuyor. İş potansiyeli her geçen gün azalıyor. Bu noktada sizlerden destek bekliyor, esnaflara yönelik gösterdiğiniz yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nazik davetleri dolayısıyla bölge esnafına teşekkürlerini ileterek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, “Öncelikle Katlı Pazar'daki durumu biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak destek olmaya hazırız. Ancak burada önemli olan nokta esnafımızın fikir birliğine varmasıdır. Esnafımız ortak noktada buluştuğu takdirde gereken adımları atmaya hazırız. Katlı Pazar şehir merkezimizde yer alan büyük bir oluşum. Bizler de Katlı Pazar'ın alışveriş cazibesinin artmasını ve yenilenerek günümüze uyum sağlamasını isteriz. İfade ettiğim gibi bu konuda esnaf arkadaşlarımız gerekli özveriyi göstermelidir" şeklinde konuştu.

Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının bölgenin cazibesini de arttıracağını dile getiren Başkan Toçoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize yakışır bir meydan projesi için çalışmalarımızı başlattık. Burada bir noktanın altını özenle çizmek istiyorum: Yeni projemizle Katlı Pazar ile meydan arasındaki yapıyı kaldıracak ve bir bütünlük sağlayacağız. Aynı zamanda bölgede bulunan ve Demokrasi Meydanı'na bağlanan ara yolları da yenileyeceğiz. İnşallah esnafımızın yararına olacak çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.