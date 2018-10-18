Et ve Süt Kurumu'nda çalışan 39 personel yedikleri yemekten zehirlendi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Et ve Süt Kurumu'nun 39 personeli yedikleri yemekten zehirlendiği iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesinde bulunan Et ve Süt Kurumu personeli yedikleri yemekten zehirlendiği iddia edildi. Bulantı, kusma şikayetiyle 35 kişi ToyotaSa Acil ve Yardım Hastanesine ve 4 kişi ise Sakarya Ünüversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek başvurdu. Gelen hastaların ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildiği öğrenildi.