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24 Mayıs 2018 15:02

Etkinlikler Ramazan Kitap Sokağı’nda

Ramazan Kitap Sokağı’nda imza günü etkinlikleri 25 Mayıs Cuma, 26 Mayıs Cumartesi ve 27 Mayıs Pazar günleri devam edecek.

Etkinlikler Ramazan Kitap Sokağı’nda

24 Mayıs 2018 15:02


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kitap Sokağımızda imza günleri ve dinletilerimiz devam ediyor. 25 Mayıs Cuma günü Süleyman Uludağ, Ali Ayçil, Kadir Korkut, 26 Mayıs Cumartesi İsmail Kara, 27 Mayıs Pazar günü ise Yusuf Turan Günaydın okurları ile buluşacak. 25 Mayıs Cuma günü Ney’de Ali Tüfekçi, Kanunda Turgut Özüfler dinleti etkinliği gerçekleştirecek. 26 Mayıs Cumartesi ve 27 Mayıs Pazar günleri ise Sedat Anar, Santur ezgileri ile Kitap Sokağı’nın konuğu olacak. Programlarımıza tüm kültür sanat dostlarını davet ediyor” ifadelerine yer verildi.




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