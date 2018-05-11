Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 11:01

Evinin bahçesinde hint keneviri yetiştiren şahıs yakalandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde hint keneviri yetiştiren kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Evinin bahçesinde hint keneviri yetiştiren şahıs yakalandı

11 Mayıs 2018 11:01


Sakarya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Narkotik ekipleri ile Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, Akyazı’nın Karaçalılık Mahallesi’nde A.P.’nin evinin bahçesinde çalıların arasında yer açmak suretiyle kenevir yetiştirdiği belirlendi. Operasyon düzenleyen ekipler, bahçede 44 kök kenevir buldu. Bitkilerin sulanması için boru çekildiği tespit edildi. Ayrıca ev içerisinde yapılan aramada 15 gram esrar ele geçirildi. Jandarma A.P.’yi gözaltına aldı.


Adliyeye sevk edilen A.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
18
°
C
  • Cuma
    18°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç