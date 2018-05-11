Evinin bahçesinde hint keneviri yetiştiren şahıs yakalandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Narkotik ekipleri ile Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, Akyazı’nın Karaçalılık Mahallesi’nde A.P.’nin evinin bahçesinde çalıların arasında yer açmak suretiyle kenevir yetiştirdiği belirlendi. Operasyon düzenleyen ekipler, bahçede 44 kök kenevir buldu. Bitkilerin sulanması için boru çekildiği tespit edildi. Ayrıca ev içerisinde yapılan aramada 15 gram esrar ele geçirildi. Jandarma A.P.’yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen A.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.