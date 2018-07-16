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16 Temmuz 2018 10:04

Evinin kaba inşaatına yasadışı Hint keneviri eken şahıs yakalandı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde jandarma ekipleri inşaat halindeki binada 180 kök yasadışı hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Evinin kaba inşaatına yasadışı Hint keneviri eken şahıs yakalandı

16 Temmuz 2018 10:04


Edinilen bilgilere göre, Geyve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Geyve ilçesi Eşme mahallesinde ikamet eden A.T. isimli şahsın kendisine ait inşaat halindeki evinin iç kısmında ve eklentilerinde yasadışı Hint keneviri yetiştirdiğine dair duyum alması üzerine operasyon yaptı. Yapılan operasyonda şüpheli şahsın inşaat halindeki binasında 180 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirirken, A.T., isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli A.T., isimli şahıs adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildiği öğrenildi.




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