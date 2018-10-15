Evinin önünden arabası çalındı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan bir vatandaşın evinin önünde park halinde duran aracı kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı.

Edinilen bilgiye göre Ertuğrul Ö.'ye ait 54 KB 396 plakalı otomobil gece saatlerinde Kaynarca ilçesine bağlı Hatipler mahallesinde bulunan evinin önünden çalındı. Sabah kalktığında aracının evinin önünde olmadığını fark eden araç sahibi durumu emniyet yetkililerine bildirdi. Polis ekipleri aracın bulunması için geniş çapta araştırma başlattı.