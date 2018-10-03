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Eylül ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin eylül ayında yaptıkları operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde yaptıkları kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri eylül ayında 37 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 26 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Öte yandan operasyonlarda 41,86 gram kubar esrar, bin 176 adet kök kenevir bitkisi, 4 gram bonzai, 50 gram kenevir tohumu, 4 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği belirtildi.

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