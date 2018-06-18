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18 Haziran 2018 09:46

Fabrikanın rendeliğinde çıkan yangın korkuttu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde özel bir şirkete ait fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fabrikanın rendeliğinde çıkan yangın korkuttu

18 Haziran 2018 09:46


Edinilen bilgiye göre, Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi yakınlarında bulunan özel bir şirkete ait fabrikanın rendelik bölümünde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir İtfaiye ekipleri yangının olduğu binada söndürme çalışması yaptı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın için tedbir amaçlı çevre bölgelerden takviye ekip istendi. Yangın dolayısı ile rendelikte büyük çapta maddi hasar oluşurken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.




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