Faik Baysal Kütüphanesi 20 bini aşkın kitabıyla okurlara hizmet sunuyor

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan'ın kütüphanesinde yer alan kitapların bir kısmı ailesi tarafından Faik Baysal Kütüphanesi'ne bağışlandı. Yapılan açıklamada, Ayhan'ın hayata veda ettikten sonra geride bıraktığı bu güzel mirasla memleketine hizmet etmeye devam etmesini sağlayan ailesine teşekkür edildi. 20 bini aşkın kitabıyla okuyucularına hizmet sunan Faik Baysal Kütüphanesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada,“Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı merhum Cevat Ayhan'ın kitaplarından bir kısmı ailesi tarafından kütüphanemize bağışlandı. Ailesinin bu anlamlı desteğiyle, merhum Ayhan'ın kitaplığı artık kütüphanemizde yaşamaya devam edecek. Ayhan'ın hayata veda ettikten sonra geride bıraktığı bu güzel mirasla memleketine hizmet etmeye devam etmesini sağlayan ailesine teşekkür ediyor, kendisine de rahmet diliyoruz” dedi.