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27 Temmuz 2018 18:08

Faik Baysal Kütüphanesi 7’den 70’e herkese hitap ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Faik Baysal Kütüphanesi, öğrencilerin ve kütüphaneye gelen 7’den 70’e her kesimin en temel ihtiyaçları olan kitaplara kolay ulaşım olanağı sağlamaya devam ediyor.

Faik Baysal Kütüphanesi 7’den 70’e herkese hitap ediyor

27 Temmuz 2018 18:08


Kütüphane içinde bulunan 25 bine yakın kitap sayesinde tüm kitapseverler kolaylıkla istediği kitaba ulaşabilme fırsatı yakalıyor. Faik Baysal Kütüphane Sorumlusu Çetin Şahin, “Faik Baysal Kütüphanesi, gerek konumu gerekte fiziki yapısı itibari ile Sakarya’da öncü bir kitap merkezi. Öğrenciler, yetişkinler ve hatta çocukların da sıklıkla uğradığı bir kütüphaneyiz. Yetişkinler ve öğrenciler haricinde çocuklara yönelik ‘çocuk kütüphanemiz’ de mevcut. Kütüphanemizin yaklaşık 10 bin üyesi ve 25 bine yakın kitabı bulunuyor. Burası sadece kitap alışverişi değil aynı zamanda öğrencilerin sınava hazırlanabilmeleri için de biçilmiş bir kaftan” dedi.


Kütüphanenin yaklaşık 2 bin yeni kitap ile gücüne güç kattığını söyleyen Şahin, “Kütüphanemizden kitap almak isteyen öğrenci veya yetişkinler içinde üyelik şartımız bulunuyor. Çok hızlı ve basit bir şekilde kayıt olduktan sonra buradan ödünç kitap alabilirler. Bu da temel kütüphanecilik dediğimiz kitap ödünç verme hizmetini Faik Baysal Kütüphanemizde mevcut kılıyor. Kütüphanemiz yaklaşık 2 bin yeni kitap ile gücüne güç kattı. Güncel ve kaliteli yayınlarla çocukların ilgisini çekecek yeni raflar oluşturduk. Edebiyat başta olmak üzere Felsefe, Tarih ve Sosyal Bilim kitaplıkları da büyük ölçüde zenginleşti. Öğrencilerin ve her yaştan kesimin yaz aylarında da kütüphaneye gelip bu zenginleşen kitaplıklardan faydalanmaya davet ediyoruz. Yeni aldığımız kitaplar öğrenciler ve değerli insanlarımızı bekliyor” diye konuştu.




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