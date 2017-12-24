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Faik Baysal Kütüphanesi’nin final haftası boyunca gece 24.00’a kadar açık olacağını açıklayan Kültür Sanat Şube Müdürü Adem Turan, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Sınav dönemlerinde öğrencilerimizden talepler alıyorduk. Bilindiği üzere daha öncede kütüphanemizin kapanış saatlerinde gerekli düzenlemeleri yapmıştık. İnşallah 25 Aralık Pazartesi günü itibariyle başlayacak sınavlar için de gece 24.00’a kadar hizmet sunacağız. İkramlarımız da olacak. Tüm öğrencilerimizi Faik Baysal Kütüphanesi’ne bekliyor; sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diliyoruz25 Aralık Pazartesi ve 5 Ocak Cuma günü tarihleri arasında Faik Baysal Kütüphanemiz gece 24.00’a kadar hizmet sunacak. Final sınavlarına hazırlanan tüm öğrenci kardeşlerimizi kütüphanemize bekliyoruz” dedi.