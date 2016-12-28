Fatih Özçelik Sakaryaspor’da

SAKARYA (İHA) – Spor Toto 3. Lig’de mücadele eden Sakaryaspor, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor 1966’ın tecrübeli sol kanat oyuncusu Fatih Özçelik’le anlaştı.
Sakaryaspor, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden, Kastamonuspor 1966’ın tecrübeli sol kanat oyuncusu Fatih Özçelik’le anlaşmaya vardı. Bucaspor altyapısından yetişen 24 yaşındaki Fatih Özçelik ile görüşen Sakaryaspor yönetimi, Özçelik’i renklerine bağladı. Tecrübeli oyuncunun kısa süre içerisinde takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.