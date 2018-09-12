Fedakar öğretmenler okullarını kendileri boyadı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Erenler Ortaokulu'nda görevli idareci, öğretmen ve yardımcı personeller, okullarını el birliği ile boyayarak eğitim öğretime hazır hale getirdiler.

Erenler Ortaokulu'nda görev yapan idareci, öğretmen ve yardımcı personeller, 3 katlı okulu birlikte boyayıp örnek bir davranışa imza attılar. Okul binasının 3 katında bulunan toplam 19 derslik, 3 koridor, lavabolar ve diğer eklentileri 1 haftada boyayan okul çalışanları, okul binasına yeni bir çehre kazandırdılar. Okula kayıt ve diğer işleri için gelen vatandaşlar, boya yapan öğretmenleri gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemezken, öğretmenler de bu çalışmayı severek yaptıklarını ifade ettiler.

Boyayı İl Milli Eğitim Müdürlüğünden temin ettiklerini, işçiliğini de kendilerinin yaptıklarını ifade eden Okul Müdürü Tuğra Sezgi Kaval, "Bu bina, 3 yıldan beri Erenler Ortaokulu olarak hizmet veriyor. Binamızın 20 yıllık bir bina olması ve daha önce çok sayıda farklı kurum tarafından kullanılması, binayı ve boyasını oldukça yıpratmıştı. Biz de öğrencilerimiz için, eğitim öğretim yılı başlamadan okul binamızı yeni ve temiz bir görünüme kavuşturmak istedik. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden boya talep ettik. Boyayı da okul çalışanları olarak biz yaptık. Bize bu konuda desteklerini esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürümüz sayın Fazilet Durmuş'a ve hafta sonu da okula gelerek okulumuzun boyanmasına emek veren değerli öğretmenlerim ve yardımcı personellerime teşekkür ediyorum" dedi.