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Fenerbahçe maçı sonrası kalp krizi geçirip öldü

Sakarya’da Fenerbahçe maçını izleyen 79 yaşındaki yaşlı adam, maç sonrasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Sakarya'da Fenerbahçe maçını izleyen 79 yaşındaki yaşlı adam, maç sonrasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Abdulfettah Kara, pazar akşamı çok sevdiği takım olan Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile oynadığı maçı izledi. Fenerbahçe'nin 3-1 yenildiği maç sonrası yaşlı adam kalp krizi geçirdi. Özel bir hastaneye kaldırılan Kara yaşamını yitirdi. Sevenlerini üzen Kara, kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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