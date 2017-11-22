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22 Kasım 2017 12:51

Ferizli ve Söğütlü ilçelerini bağlayan arterde çalışmalar sona erdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi asfalt ekipleri Ferizli Doğancı Mahallesi’ni Söğütlü’ye bağlayan bin 150 metrelik arteri yeni yüzüne kavuşturdu.

Ferizli ve Söğütlü ilçelerini bağlayan arterde çalışmalar sona erdi

22 Kasım 2017 12:51


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin dört bir yanında gerçekleştirilen asfalt çalışmaları devam ediyor. Son olarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Ferizli Doğancı mahallesini Söğütlü’ye bağlayan yoldaki çalışmalar sona erdi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan YOLBAK Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, “Ferizli Doğancı ile Söğütlü Sıraköy arasındaki bağlantı yolunu sıcak asfalta buluşturduk. Toplamda bin 150 metre uzunluğundaki arteri bin 400 ton sıcak asfalt kullanarak yeni yüzüne kavuşturduk. Hayırlı olsun” dedi.


Doğancı Mahalle Muhtarı Şaban Akagündüz, “Gerçekleştirilen çalışmalardan çok memnunum. Eski yolumuz kullanılamaz bir haldeydi. Yeni yolumuz çalışmaların ardından çok güzel oldu. Yolumuzu güzelleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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