Ferizli ve Söğütlü’de atıksu sorunu yaşanmayacak

45 milyonluk projede gelinen son nokta ile ilgili açıklamalarda bulunan SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “Kanalizasyon ağımızı şehrimizin dört bir yanına yaymak için yeni projeler geliştirmeye devam ediyoruz. İnşallah bu kapsamda Ferizli ve Söğütlü’de başlattığımız çalışmalarla iki ilçemizin de altyapısını gelecek hedeflerimize uygun hale getireceğiz. Proje kapsamında iki ilçemiz için toplamda 120 kilometre kanalizasyon hattı inşa edeceğiz. Bu hat ile Ferizli ve Söğütlü’nün merkez mahallelerinden atıksuları toplayarak Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştıracağız. Karaman’a ulaşan atıksular dünya standartlarında arıtılacak. Şu anda kanalizasyon hattının 45 kilometrelik kısmı tamamlanmış durumda. Yine bu projemiz ile Söğütlü’de 40 kilometrelik içmesuyu hattı inşa edecek, ilçenin içmesuyu altyapısını kuvvetlendireceğiz. İçmesuyu çalışmalarımız da kısa süre içerisinde başlayacak” dedi.

Şehrin doğal güzelliklerini korumak ve uzun yıllar hizmet edecek altyapı sistemini kurmak için ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Dr. Rüstem Keleş, “Atıksu arıtma tesisleri, kanalizasyon hatları inşa ediyor, 100 yıla kadar hizmet sunacak kalitede altyapı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin 16 ilçesinde büyük yatırımlar yapıyoruz. Ferizli ve Söğütlü’de yaptığımız yatırımlar da vizyonumuzun bir parçası. Bölgedeki çalışmalarımız tamamlandığında iki ilçenin atıksu sorununu tamamen çözüme kavuşturmuş olacağız. Söğütlü ilçemize inşa edeceğimiz içmesuyu hatları ile ilçenin içmesuyu altyapısı için önemli bir garanti oluşturacağız. Bölgedeki hemşerilerimiz altyapı anlamında hiçbir sorun yaşamayacaklar” diye konuştu.