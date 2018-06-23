Ferizli’de trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Ferizli İlçesi Sinanoğlu Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinanoğlu mevkinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KD 0581 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Durumu gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.