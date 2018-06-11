Ferizli’de yollar yenilendi

44. ve 45. Sokak ile Ferizli Nalköy-Kaynarca Gürpınar mahallesi arasındaki güzergahları sıcak asfalt ile buluşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Ferizli merkezinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından altyapısı tamamlanan Cumhuriyet Caddesi, Vatan Caddesi. 44. ve 45. Sokak ile Ferizli Nalköy-Kaynarca Gürpınar mahallesi arasındaki güzergah sıcak asfalt ile buluştu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan YOLBAK Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, “Şehrimizde asfalt çalışmalarımıza belirlediğimiz program dahilinde devam ediyoruz. Ekiplerimiz Ferizli ilçesindeki asfalt çalışmalarını bitirdi. Bu kapsamda Ferizli ‘ye bağlı Nalköy Mahallesi ile Kaynarca’ya bağlı Gürpınar mahalleleriyle iki ilçeyi bağlayan grup yolunda temel ve asfalt serimi tamamlandı. 3 bin 200 metre uzunluğundaki grup yolunu 3 bin 500 ton sıcak asfalt ile buluşturduk. SASKİ tarafından altyapısı tamamlanan Ferizli ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi, Vatan Caddesi ile 44. ve 45. Sokağı kapsayan toplam 3 bin 370 metre uzunluğundaki güzergahlar 6 bin 800 ton sıcak asfalt kullanılarak yenilendi. Yeni yüzüne kavuşturulan grup yolunun hemşehrilerimize ve mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.